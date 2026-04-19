    Фидан заявил, что надеется на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 19 апреля, 2026
    • 15:24
    Фидан заявил, что надеется на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    В Анкаре надеются на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на брифинге по итогам Анталийского дипломатического форума.

    "Турция надеется на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента азербайджанского сайта Manset.az.

    По словам Фидана, нормализация отношений между Азербайджаном, Турцией и Арменией имеет экономические выгоды.

    "Роль нашего региона в реализации Среднего коридора чрезвычайно важна. Потому что стабильность на Южном Кавказе важна с точки зрения безопасности этого коридора. Зангезурский коридор является очень важным маршрутом для Турции. По этой теме мы также работаем с Европейским союзом. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией способствует развитию всех стран региона. Мы очень близки к этому", - добавил турецкий министр.

    Отвечая на соответствующий вопрос журналиста азербайджанского сайта Xpress, Х. Фидан отметил, что Турция прилагает большие усилия для обеспечения мира на Южном Кавказе.

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Средний коридор МИД Турции Хакан Фидан
    Hakan Fidan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edirik
    Fidan hopes peace treaty to be signed soon between Baku, Yerevan

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей