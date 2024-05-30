Фавзи: Международная конференция в Зангилане - источник информации о минной проблеме

Проведение III международной конференции в Зангилане важно с точки зрения предоставления информации о минной проблеме.

Проведение III международной конференции в Зангилане важно с точки зрения предоставления информации о минной проблеме.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал президент Исламского форума по международному гуманитарному праву (Организация исламского сотрудничества) профессор гуманитарного права Усседик Фавзи (Oussedik Fawzi).

"Я рад, что приехал в Карабах и удивлен тому, какая большая и профессиональная работа была проделана здесь. Я также вижу, что этот регион обретает новую жизнь. Сегодняшний диалог очень важен для распространения информации, а также для культурного развития", - сказал он.

Фавзи также отметил, что установка мин является серьезным нарушением международного гуманитарного права.