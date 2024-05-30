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Фавзи: Международная конференция в Зангилане - источник информации о минной проблеме

Фавзи: Международная конференция в Зангилане - источник информации о минной проблеме Проведение III международной конференции в Зангилане важно с точки зрения предоставления информации о минной проблеме.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 12:57
Фавзи: Международная конференция в Зангилане - источник информации о минной проблеме

Проведение III международной конференции в Зангилане важно с точки зрения предоставления информации о минной проблеме.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал президент Исламского форума по международному гуманитарному праву (Организация исламского сотрудничества) профессор гуманитарного права Усседик Фавзи (Oussedik Fawzi).

"Я рад, что приехал в Карабах и удивлен тому, какая большая и профессиональная работа была проделана здесь. Я также вижу, что этот регион обретает новую жизнь. Сегодняшний диалог очень важен для распространения информации, а также для культурного развития", - сказал он.

Фавзи также отметил, что установка мин является серьезным нарушением международного гуманитарного права.

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Версия на английском языке Fawzi: International conference in Zangilan - source of information about mine problem
Версия на азербайджанском языке Ussedik Favzi: Zəngilanda beynəlxalq konfrans mina problemi ilə bağlı məlumat mənbəyidir

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