Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпоху
- 21 ноября, 2025
- 13:19
Современная медиасреда сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с цифровой трансформацией и ростом дезинформации.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Бангладешского института прессы Фарук Васиф Омар на панельной дискуссии медиафорума D-8 в Баку.
По словам Омара, журналистика прошлого времени была более предсказуемой и аналитической, тогда как сегодня медиапространство превратилось в цифровую "страну чудес", где границы между реальностью и иллюзией становятся все менее различимыми.
"Дезинформация стала новым "богом фактов"", - подчеркнул он.
Особое внимание спикер уделил значению медиаграмотности, формируемой с раннего возраста. Он отметил, что умение распознавать информационные манипуляции и противостоять дезинформации должно стать обязательным навыком для каждого.
"Мы должны создавать новые институты, инструменты и идеи, передавать их молодежи - именно она станет ключевой силой в борьбе с этим вызовом", - заявил Фарук Васиф Омар.