    Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпоху

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 13:19
    Фарук Омар: Дезинформация стала новым богом фактов в цифровую эпоху

    Современная медиасреда сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с цифровой трансформацией и ростом дезинформации.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Бангладешского института прессы Фарук Васиф Омар на панельной дискуссии медиафорума D-8 в Баку.

    По словам Омара, журналистика прошлого времени была более предсказуемой и аналитической, тогда как сегодня медиапространство превратилось в цифровую "страну чудес", где границы между реальностью и иллюзией становятся все менее различимыми.

    "Дезинформация стала новым "богом фактов"", - подчеркнул он.

    Особое внимание спикер уделил значению медиаграмотности, формируемой с раннего возраста. Он отметил, что умение распознавать информационные манипуляции и противостоять дезинформации должно стать обязательным навыком для каждого.

    "Мы должны создавать новые институты, инструменты и идеи, передавать их молодежи - именно она станет ключевой силой в борьбе с этим вызовом", - заявил Фарук Васиф Омар.

