Фаррух Ирназаров: Для развития транспортных коридоров необходимо обеспечить бизнесу предсказуемые условия

Для развития транспортных коридоров необходимо обеспечить бизнесу предсказуемые условия.

Как передает Report, об этом заявил руководитель представительства и проекта Chemonics International, соучредитель и директор по стране Центральноазиатского института развития Ташкента, член сети CAMCA Фаррух Ирназаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, несмотря на значительный объем инвестиций в инфраструктуру, для успешного развития транспортных коридоров необходимо решить ряд вопросов, связанных с привлечением клиентов и созданием благоприятных условий для бизнеса.

Он также отметил важность цифровизации процессов.

"Эффективность транспортных маршрутов также зависит от взаимодействия государственных и регулирующих органов, - добавил он. - Даже если отдельные структуры демонстрируют высокую эффективность, отсутствие координации между ними может существенно снизить общий результат. Поэтому необходимо обеспечить согласованность их работы".

Ирназаров добавил, что цифровые инструменты могут помочь отслеживать процесс на каждом этапе, выявлять проблемные точки и повышать прозрачность.

"Транспортный коридор не должен быть единственным вариантом. Для регионов очень важно иметь как можно больше возможностей и альтернативных маршрутов", - сказал он.

По его словам, дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры должно сопровождаться повышением эффективности, снижением барьеров для бизнеса и более тесной координацией между соответствующими структурами.