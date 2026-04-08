Фарид Талыбов передал мэру японского города Киото приглашение на WUF13 в Баку
- 08 апреля, 2026
- 09:25
Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов пригласил мэра японского города Киото Мацуи Кодзи принять участие во Всемирном городском форуме (WUF13), который состоится в Баку в мае.
Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.
"Рад встрече с господином Мацуи Кодзи, мэром Киото. Были обсуждены вопросы развития дружественных отношений между городами Киото, Шеки и Шушой. Также в ходе встречи было передано приглашение принять участие в WUF13 в Баку", - говорится в публикации.
Напомним, что WUF13 пройдет 17–22 мая.
Delighted to meet Mr.Koji Matsui, Mayor of #Kyoto. Development of the friendly relations between #Kyoto #Sheki and #Shusha were discussed. Also the invitation to participate #WUF13 in #Baku was extended during the meeting.@kyotocitykoho @WUF13Azerbaijan pic.twitter.com/D4nlxrVRJT— Farid Talibov (@FaridTalibovMFA) April 8, 2026