Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Фарид Талыбов передал мэру японского города Киото приглашение на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов пригласил мэра японского города Киото Мацуи Кодзи принять участие во Всемирном городском форуме (WUF13), который состоится в Баку в мае.

    Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

    "Рад встрече с господином Мацуи Кодзи, мэром Киото. Были обсуждены вопросы развития дружественных отношений между городами Киото, Шеки и Шушой. Также в ходе встречи было передано приглашение принять участие в WUF13 в Баку", - говорится в публикации.

    Напомним, что WUF13 пройдет 17–22 мая.

    Всемирный форум городов (WUF13) Фарид Талыбов Мацуи Кодзи Киото Шеки Шуша Япония
    Farid Talıbov Yaponiyanın Kyoto şəhərinin merini WUF13-ə dəvət edib

    Последние новости

    10:39

    Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВ

    Искусство
    10:35

    Онлайн-продажи билетов на междугородние автобусы в Азербайджане выросли вдвое

    Инфраструктура
    10:31

    В аэропорту Баку пассажирам не придется извлекать жидкости из ручной клади при досмотре

    Инфраструктура
    10:23
    Фото

    Азербайджан и Гамбия провели первые политические консультации

    Внешняя политика
    10:20

    Милей примет участие в церемонии награждения Трампа в Израиле

    Другие страны
    10:14
    Фото

    На форуме в Астане обсуждают новые инструменты борьбы с цифровым мошенничеством

    Другие страны
    10:12

    Германия, Украина и Норвегия приветствовали перемирие между США и Ираном

    Другие страны
    09:47

    Переломный момент для НАТО: Рютте проведет переговоры в Вашингтоне

    Другие страны
    09:43

    В Ширване произошло массовое отравление

    Происшествия
    Лента новостей