Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 10:09
    Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

    Азербайджан и Турция наладили образцовое военно-политическое сотрудничество.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на Первом Шушинском форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

    Он отметил, что политический ландшафт региона радикально изменился:

    "Существует ряд направлений, по которым мы должны тесно сотрудничать с Турцией. На данном этапе мы должны максимально усердно работать над тем, чтобы основные элементы политики были схожи. Продолжается процесс нормализации ситуации на Южном Кавказе, с Арменией. Недавно представители гражданского общества Армении приезжали в Азербайджан. Сейчас в Армении говорят о мире, но за этим стоит победа Азербайджана. Без этой победы они бы не говорили о мире. В 2019 году лидер Армении сказал: "Карабах - это Армения". Это все нельзя забывать".

    Шафиев также обратил внимание на давление со стороны Запада:

    "Первый вопрос связан с Зангезурским коридором, а второй - с тюркским миром. Существует также давление со стороны различных геополитических держав на Центральную Азию. Если мы будем действовать скоординированно, сможем добиться поставленных целей. Третий вопрос касается Ближнего Востока. Азербайджан работает вместе с Турцией по вопросам Сирии, Газы, Израиля. Азербайджан вместе с Турцией взаимодействует по вопросам Сирии, Газы, Израиля. Некоторые силы намеренно распространяют против нас ложную информацию, однако Азербайджан старается оказывать этим регионам максимально возможную поддержку. Есть силы, которые организованно занимаются диверсиями в СМИ. Мы должны быть осторожны с распространяемой ими информацией".

    Председатель правления ЦАМО добавил, что данный Форум планируется превратить в постоянную площадку для обсуждения важных вопросов.

    Шуша форум мозговых центров Фарид Шафиев Южный Кавказ Армения Центральная Азия
    Fərid Şəfiyev: Azərbaycanla Türkiyənin hərbi, siyasi əməkdaşlığı artıq bir nümunədir
    Farid Shafiyev calls Azerbaijan-Türkiye military-political co-op exemplary

    Последние новости

    10:29
    Фото

    В результате взрыва в Баку госпитализированы  5 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    10:12

    Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 года

    Промышленность
    10:09

    Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

    Внешняя политика
    10:04

    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Другие страны
    09:59
    Фото

    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"

    Происшествия
    09:59

    Азербайджан планирует стабилизировать выбросы в агросекторе за счет увеличения лесного покрова

    АПК
    09:58

    Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе

    Энергетика
    09:51
    Фото

    Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    09:50

    В Швеции автобус со студентами попал в ДТП

    Другие страны
    Лента новостей