Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

Азербайджан и Турция наладили образцовое военно-политическое сотрудничество.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на Первом Шушинском форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

Он отметил, что политический ландшафт региона радикально изменился:

"Существует ряд направлений, по которым мы должны тесно сотрудничать с Турцией. На данном этапе мы должны максимально усердно работать над тем, чтобы основные элементы политики были схожи. Продолжается процесс нормализации ситуации на Южном Кавказе, с Арменией. Недавно представители гражданского общества Армении приезжали в Азербайджан. Сейчас в Армении говорят о мире, но за этим стоит победа Азербайджана. Без этой победы они бы не говорили о мире. В 2019 году лидер Армении сказал: "Карабах - это Армения". Это все нельзя забывать".

Шафиев также обратил внимание на давление со стороны Запада:

"Первый вопрос связан с Зангезурским коридором, а второй - с тюркским миром. Существует также давление со стороны различных геополитических держав на Центральную Азию. Если мы будем действовать скоординированно, сможем добиться поставленных целей. Третий вопрос касается Ближнего Востока. Азербайджан работает вместе с Турцией по вопросам Сирии, Газы, Израиля. Азербайджан вместе с Турцией взаимодействует по вопросам Сирии, Газы, Израиля. Некоторые силы намеренно распространяют против нас ложную информацию, однако Азербайджан старается оказывать этим регионам максимально возможную поддержку. Есть силы, которые организованно занимаются диверсиями в СМИ. Мы должны быть осторожны с распространяемой ими информацией".

Председатель правления ЦАМО добавил, что данный Форум планируется превратить в постоянную площадку для обсуждения важных вопросов.