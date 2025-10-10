Азербайджан предлагает новый формат сотрудничества с ЦА: вместо "5+1" - формат "6"

Азербайджан предлагает шестисторонний формат сотрудничества со странами Центральной Азии, вместо привычного "5+1".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на брифинге по случаю закладки фундамента мечети в Физули.

Эксперт отметил, что присоединение Туркменистана к проекту Среднего коридора имеет критическое значение для региона. Он также подчеркнул позитивные тенденции в развитии двусторонних отношений Азербайджана с Туркменистаном.

Шафиев подчеркнул, что Азербайджан как неотъемлемая часть Каспийского региона заинтересован в продолжении сотрудничества со странами Центральной Азии в формате "6" вместо "5+1".

"Геополитические угрозы делают развитие сотрудничества необходимым. Надеюсь, что Туркменистан однажды станет членом ОТГ. Я понимаю концепцию нейтралитета, неприсоединения к военно-политическим блокам, но важно развивать сотрудничество в рамках международных платформ. Поэтому надеюсь, что сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будет развиваться также в рамках международных платформ", - отметил он.