    Азербайджан предлагает новый формат сотрудничества с ЦА: вместо "5+1" - формат "6"

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 18:38
    Азербайджан предлагает новый формат сотрудничества с ЦА: вместо 5+1 - формат 6

    Азербайджан предлагает шестисторонний формат сотрудничества со странами Центральной Азии, вместо привычного "5+1".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на брифинге по случаю закладки фундамента мечети в Физули.

    Эксперт отметил, что присоединение Туркменистана к проекту Среднего коридора имеет критическое значение для региона. Он также подчеркнул позитивные тенденции в развитии двусторонних отношений Азербайджана с Туркменистаном.

    Шафиев подчеркнул, что Азербайджан как неотъемлемая часть Каспийского региона заинтересован в продолжении сотрудничества со странами Центральной Азии в формате "6" вместо "5+1".

    "Геополитические угрозы делают развитие сотрудничества необходимым. Надеюсь, что Туркменистан однажды станет членом ОТГ. Я понимаю концепцию нейтралитета, неприсоединения к военно-политическим блокам, но важно развивать сотрудничество в рамках международных платформ. Поэтому надеюсь, что сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном будет развиваться также в рамках международных платформ", - отметил он.

    Лента новостей