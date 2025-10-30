Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 11:03
    Фарид Гаибов обсудил с послом Ирана сотрудничество в сфере молодежи и спорта

    Азербайджан и Иран обсудили расширение сотрудничества в сфере молодежи и спорта.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, обсуждения состоялись в ходе встречи министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова с послом Ирана в Баку Муджтабой Демирчилу.

    Стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества двух стран в сфере молодежи и спорта, а также перспективах его развития.

    На встрече была подчеркнута важная роль молодежи в развитии общества и роль сотрудничества в области спорта в укреплении дружбы и взаимопонимания между странами. Особое внимание было уделено необходимости более эффективного и целенаправленного использования этого потенциала.

    Также обсуждены вопросы организации взаимных визитов министров молодежи и спорта двух стран и подготовки двухгодичной программы сотрудничества в области спорта.

    Фарид Гаибов посол Ирана спорт сотрудничество
    Fərid Qayıbov İran səfiri ilə gənclər və idman sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijani minister, Iranian ambassador discuss co-op in youth and sports

