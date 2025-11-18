Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Фархад Мамедов: Конкретные даты визита гражданского общества Армении в Баку уже определены

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 11:46
    Фархад Мамедов: Конкретные даты визита гражданского общества Армении в Баку уже определены

    В течение ближайших шести месяцев ожидается серия визитов представителей гражданского общества Азербайджана в Армению, что станет продолжением начавшегося процесса двустороннего диалога.

    Об этом Report заявил председатель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на полях первого Азербайджано-американского форума мозговых центров в Баку.

    По его словам, визит азербайджанской делегации в Армению, состоявшийся 22 октября, был элементом более масштабной программы взаимодействия.

    "Наша поездка не была одномоментным действием, она является частью деятельности, которая предполагает будущие визиты азербайджанских делегаций в Армению и армянских делегаций - в Азербайджан. Поэтому предполагается, что как минимум в ближайшие шесть месяцев мы еще несколько раз посетим территорию Республики Армения. Возможно, речь пойдет не только о столице, но и об отдельных регионах", - отметил он.

    Мамедов подчеркнул, что визит армянской делегации в Азербайджан планируется до конца года и конкретные даты уже определены.

    "Процесс будет реализован в ближайшее время. Общественность своевременно узнает о приезде, ходе дискуссий и их итогах. Для нас важен не только сам факт встречи, но и реальные результаты: темы, которые будут обсуждаться, и реализация конкретных проектов", - подчеркнул эксперт.

    Он добавил, что армянская делегация проведет встречи как с азербайджанской рабочей группой, так и с высокопоставленными представителями власти.

    Fərhad Məmmədov: Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycana səfərinin konkret tarixləri artıq müəyyənləşib
    Farhad Mammadov: Specific dates for Armenian public representatives' visit to Azerbaijan already determined

