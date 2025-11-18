Фархад Мамедов: Конкретные даты визита гражданского общества Армении в Баку уже определены

В течение ближайших шести месяцев ожидается серия визитов представителей гражданского общества Азербайджана в Армению, что станет продолжением начавшегося процесса двустороннего диалога.

Об этом Report заявил председатель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на полях первого Азербайджано-американского форума мозговых центров в Баку.

По его словам, визит азербайджанской делегации в Армению, состоявшийся 22 октября, был элементом более масштабной программы взаимодействия.

"Наша поездка не была одномоментным действием, она является частью деятельности, которая предполагает будущие визиты азербайджанских делегаций в Армению и армянских делегаций - в Азербайджан. Поэтому предполагается, что как минимум в ближайшие шесть месяцев мы еще несколько раз посетим территорию Республики Армения. Возможно, речь пойдет не только о столице, но и об отдельных регионах", - отметил он.

Мамедов подчеркнул, что визит армянской делегации в Азербайджан планируется до конца года и конкретные даты уже определены.

"Процесс будет реализован в ближайшее время. Общественность своевременно узнает о приезде, ходе дискуссий и их итогах. Для нас важен не только сам факт встречи, но и реальные результаты: темы, которые будут обсуждаться, и реализация конкретных проектов", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что армянская делегация проведет встречи как с азербайджанской рабочей группой, так и с высокопоставленными представителями власти.