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    Евросоюз распространил заявление в связи с прошедшим в Азербайджане референдумом

    Европейский союз будет продолжать диалог с Азербайджаном

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "26 сентября в Азербайджане был проведен референдум по проекту поправок к Конституции страны. Согласно первоначальным выводам специальной оценочной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы большинство граждан проголосовали за все 29 вопросов, вынесенных на референдум, в спокойной атмосфере". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

    "Европейский союз будет продолжать диалог с Азербайджаном", - отмечается в заявлении.

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