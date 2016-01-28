Европейский суд обнародовал статистику по Азербайджану за прошлый год

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В 2015 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 30 решений по Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе ЕСПЧ "Обзор деятельности за 2015 год".

Согласно данным, приведенным в обзоре, за прошедший год в ЕСПЧ было подано 268 заявлений по Азербайджану. 123 были отклонены, по 30 делам были вынесены решения.

По сравнению с 2014-м годом количество обращений в ЕСПЧ касательно Азербайджана уменьшилось. Для сравнения, в 2014 году было подано 402 заявления по Азербайджану, 245 из них были отклонены, по 11 - ЕСПЧ вынес решения.

На стадии коммуникации с правительством Азербайджана в 2015 году находились 106 дел.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года. Первое дело было принято в 2006 году. По данным на 31 декабря 2015 года, из Азербайджана за весь период в ЕСПЧ было подано 1.522 заявления.