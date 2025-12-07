Euronews: Тюркоязычные страны ищут совместный подход к борьбе с фейковыми новостями

Тюркоязычные страны ищут совместный подход к борьбе с фейковыми новостями.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала Euronews.

Тюркоязычные государства изучают возможности координированного подхода к фейковым новостям на фоне того, что глобальные технологические платформы фактически обходят национальное регулирование. Ложные сведения и дезинформация сегодня представляют собой общемировую проблему, одинаково затрагивающую и Восток, и Запад.

Главный специалист Департамента информационной политики Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Зарина Калмуратова отметила, что государства оказываются беззащитны перед масштабом распространения информации на международных цифровых площадках.

"Существует множество платформ - YouTube, Instagram - где граждане также распространяют ложную информацию, и государство ничего не может с этим поделать", - сказала она в интервью Euronews.

Её комментарий отражает ключевой вызов для правительств: как обеспечивать соблюдение национального законодательства, если распространение контента происходит через глобальные платформы, не подпадающие под юрисдикцию одной страны. В Кыргызстане эти ограничения ощущаются особенно остро.

После принятия в 2022 году закона о фейковых новостях критики предупреждали, что документ может использоваться для давления на свободу выражения мнений. Однако спустя два года, выступая на медийной конференции в Баку, Калмуратова заявила, что опасения не подтвердились.

"Да, это воспринималось как ограничение. Как будто это инструмент для блокировки или закрытия сайтов. Но на самом деле этого не произошло", - подчеркнула она.

Согласно законодательству, граждане, считающие себя пострадавшими от ложной информации, могут обратиться к властям. Государственные структуры направляют ресурсу запрос на удаление материала в течение 24 часов. Отказ от исполнения грозит блокировкой сайта сроком до двух месяцев. Калмуратова называет эту меру не чрезмерной, а сбалансированной.

Давление на глобальные платформы

Однако подобных механизмов недостаточно, когда речь идёт о международных платформах. По мнению Калмуратовой, решение может заключаться в давлении на технологические корпорации - Meta, Google и другие - чтобы они открывали официальные представительства в тюркоязычных странах и становились более подотчётными.

"Это был бы огромный шаг в борьбе с дезинформацией", - заявила она, выступая на конференции, собравшей представителей медиа стран - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В ОТГ входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также наблюдатели - Венгрия, Туркменистан и другие страны. Организация объединяет широкий регион - от юго-восточной Европы через Кавказ до Центральной Азии.

Больше, чем ограничения

Заместитель министра культуры и информации Казахстана Канат Искаков предложил дополняющий подход, связанный не только с ограничительными механизмами, но и с укреплением доверия к локальным медиа.

"Нам необходимо выработать согласованные подходы к журналистским стандартам цифровых сервисов, чтобы укрепить доверие аудитории", - отметил Искаков.

Его предложение о гармонизации стандартов и совместном производстве контента показывает, что страны осознают: успех борьбы с дезинформацией зависит не только от законодательных рычагов, но и от качества, прозрачности и авторитета собственных СМИ.

Главным направлением усилий должно стать развитие национальных медиа, которым доверяет население, - это позволит снизить влияние ненадёжных источников.

Региональный эксперимент

Встречи в Баку - двенадцатое заседание Рабочей группы по медиа и информации и седьмая министерская конференция - стали очередным шагом ОТГ в формировании единой медиаполитики среди стран с разными политическими системами.

Инициатива поднимает сложные вопросы: как обеспечить защиту граждан от фейков, не ограничив пространство для легитимной критики; каким образом государства могут влиять на глобальные платформы; и способен ли региональный формат решить то, с чем отдельные страны не справляются самостоятельно.

Следующий медиафорум ОТГ пройдёт в Турции. Его участники продолжат обсуждать, как добиться соблюдения стандартов на платформах, работающих глобально, и как укреплять доверие общества в условиях растущей зависимости от международных цифровых медиасистем.