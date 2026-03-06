Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В ЕС предупредили о риске эскалации после атак Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 17:40
    В ЕС предупредили о риске эскалации после атак Ирана на Азербайджан

    Европейский союз решительно осудил удары Ирана беспилотниками по Нахчывану, назвав атаки на гражданскую инфраструктуру неприемлемыми и предупреждая о риске дальнейшей эскалации конфликта за пределами Ближнего Востока.

    Об этом, отвечая на вопрос европейского бюро Report на пресс-брифинге в Брюсселе, заявил официальный представитель службы по иностранным делам Анвар аль Ануни.

    "Мы осуждаем неизбирательные удары Ирана по странам Персидского залива, Турции, а также Азербайджану", - подчеркнул он.

    Аль-Ануни также напомнил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас связалась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, чтобы выразить полную солидарность Евросоюза с правительством и народом страны, о чем она сообщила сама накануне.

    "Атаки беспилотниками территории Азербайджана и его гражданской инфраструктуры совершенно неприемлемы. Они являются дальнейшей эскалацией со стороны Ирана и повышают вероятность распространения войны за пределы Ближнего Востока", - отметил представитель ЕС.

    В свою очередь другой представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер не стала комментировать возможное влияние ситуации на мирный процесс между Баку и Ереваном, важной составляющей которого является создание коридора между основной территорией Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. При этом она подчеркнула, что Евросоюз продолжает поддерживать нормализацию отношений между двумя странами.

    "Мы четко выразили свою поддержку процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и на протяжении многих лет работаем с обеими сторонами и международными партнерами над созданием условий для прочного мира", - заявила она.

    В неформальной беседе с Report источники в ЕС отметили, что ситуация вокруг Ирана развивается крайне динамично, поэтому европейские чиновники стараются воздерживаться от комментариев.

    "Как официальные представители, так и высокопоставленные чиновники стремятся избегать каких-либо подробных комментариев. Однако обеспокоенность ситуацией в целом, в частности касательно Азербайджана, находящегося в непосредственной близости от "горячей точки", остается довольно высокой", - сказал собеседник агентства.

    Удар по аэропорту Нахчывана Евросоюз Операция США и Израиля против Ирана
    Aİ İranın Azərbaycana və regionun digər ölkələrinə hücumlarını pisləyir
    EU warns of escalation risk following Iran's attacks on Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    18:27

    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

    В регионе
    18:26

    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте

    Энергетика
    18:16

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

    Другие страны
    18:15

    Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

    Внешняя политика
    18:12

    BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"

    Энергетика
    18:11

    В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с Ираном

    Медиа
    18:08

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта

    Внутренняя политика
    18:08
    Фото

    Еще 30 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан, среди них дипломаты - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:02

    Азербайджан обратился в ICAO в связи с атакой иранских дронов на аэропорт Нахчывана

    Инфраструктура
    Лента новостей