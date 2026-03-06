В ЕС предупредили о риске эскалации после атак Ирана на Азербайджан

Европейский союз решительно осудил удары Ирана беспилотниками по Нахчывану, назвав атаки на гражданскую инфраструктуру неприемлемыми и предупреждая о риске дальнейшей эскалации конфликта за пределами Ближнего Востока.

Об этом, отвечая на вопрос европейского бюро Report на пресс-брифинге в Брюсселе, заявил официальный представитель службы по иностранным делам Анвар аль Ануни.

"Мы осуждаем неизбирательные удары Ирана по странам Персидского залива, Турции, а также Азербайджану", - подчеркнул он.

Аль-Ануни также напомнил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас связалась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, чтобы выразить полную солидарность Евросоюза с правительством и народом страны, о чем она сообщила сама накануне.

"Атаки беспилотниками территории Азербайджана и его гражданской инфраструктуры совершенно неприемлемы. Они являются дальнейшей эскалацией со стороны Ирана и повышают вероятность распространения войны за пределы Ближнего Востока", - отметил представитель ЕС.

В свою очередь другой представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер не стала комментировать возможное влияние ситуации на мирный процесс между Баку и Ереваном, важной составляющей которого является создание коридора между основной территорией Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. При этом она подчеркнула, что Евросоюз продолжает поддерживать нормализацию отношений между двумя странами.

"Мы четко выразили свою поддержку процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и на протяжении многих лет работаем с обеими сторонами и международными партнерами над созданием условий для прочного мира", - заявила она.

В неформальной беседе с Report источники в ЕС отметили, что ситуация вокруг Ирана развивается крайне динамично, поэтому европейские чиновники стараются воздерживаться от комментариев.

"Как официальные представители, так и высокопоставленные чиновники стремятся избегать каких-либо подробных комментариев. Однако обеспокоенность ситуацией в целом, в частности касательно Азербайджана, находящегося в непосредственной близости от "горячей точки", остается довольно высокой", - сказал собеседник агентства.