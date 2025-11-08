Эрдоган: Шаги Ильхама Алиева по установлению мира заслуживают одобрения
- 08 ноября, 2025
- 14:03
Отечественная война изменила геополитический баланс в Азии и Европе.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Он заявил, что Турция рассматривает эту победу не как конечную цель, а как начало пути к миру на Кавказе:
"Мы крайне оптимистичны в отношении устойчивого мира. Шаги, предпринимаемые Ильхамом Алиевым в этом направлении, заслуживают одобрения. Мы также наблюдаем за смелыми шагами, предпринимаемыми премьер-министром Армении Николом Пашиняном".
