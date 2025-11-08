Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Эрдоган: Шаги Ильхама Алиева по установлению мира заслуживают одобрения

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:03
    Эрдоган: Шаги Ильхама Алиева по установлению мира заслуживают одобрения

    Отечественная война изменила геополитический баланс в Азии и Европе.

    Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    Он заявил, что Турция рассматривает эту победу не как конечную цель, а как начало пути к миру на Кавказе:

    "Мы крайне оптимистичны в отношении устойчивого мира. Шаги, предпринимаемые Ильхамом Алиевым в этом направлении, заслуживают одобрения. Мы также наблюдаем за смелыми шагами, предпринимаемыми премьер-министром Армении Николом Пашиняном".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Путь к Победе геополитика Военный парад
    Ərdoğan: İlham Əliyevin sülhlə bağlı addımları təqdirəlayiqdir, Paşinyanın cəsur addımlarını da izləyirik
    Erdogan praises Ilham Aliyev's peace efforts

    Последние новости

    14:28

    ПРООН выделит Казахстану около $2 млн на финансирование аграриев

    В регионе
    14:26

    Премьер Пакистана: Возвращение вынужденных переселенцев в Карабах воодушевляет

    Внешняя политика
    14:24
    Фото
    Видео

    В Баку проходит военный парад - ОБНОВЛЕНО + ПРЯМОЙ ЭФИР

    Армия
    14:24

    Шахбаз Шариф: Видеть истребители JF-17 в небе Баку - гордость для нас всех

    Внешняя политика
    14:24

    Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев добился мира благодаря умелой дипломатии

    Внешняя политика
    14:22

    Шахбаз Шариф: Мое сердце наполнено чувством гордости за азербайджанский народ

    Внешняя политика
    14:20

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан, победивший в войне, теперь побеждает и в мире

    Внешняя политика
    14:14

    Эрдоган: Турция и Азербайджан усилят сотрудничество в рамках проекта БТК

    Внешняя политика
    14:05

    Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем государственного флага

    Внешняя политика
    Лента новостей