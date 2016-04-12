​Епископ: Нагорно-карабахский конфликт будет обсужден в ходе визита Папы Римского на Южный Кавказ

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Визит Папы Римского Франциска имеет важное значение для региона Южного Кавказа".

Как сообщает Report со ссылкой на Радио Ватикана, об этом заявил апостольский администратор Кавказа епископ Джузеппе Пазотто.

По его словам, визит связан с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Прелат выразил надежду, что в районе Нагорного Карабаха будет продолжаться перемирие.

"Особое значение имеет тот факт, что Святейший Отец посетит регион, где присутствие католиков незначительно, но ценно, поскольку католическая община играет важную роль в установлении контактов в разных ситуациях", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы Ватикана, папа Римский намерен посетить Грузию и Азербайджан 30 сентября - 2 октября. С 25 по 27 июня же глава Римско-католической церкви будет пребывать в Армении.