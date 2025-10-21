Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 20:08
    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Количество малайзийцев, посетивших Азербайджан за январь-сентябрь текущего года, увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом.

    Как сообщает Report, об этом на приеме в Баку по случаю Дня независимости Малайзии заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

    Он отметил, что отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей:

    "Малайзия - одна из стран, поддерживающих территориальную целостность Азербайджана. Сегодня сотрудничество между нашими странами охватывает различные сферы, в том числе торговлю, экономику и туризм.

    В январе–сентябре 2025 года число граждан Малайзии, посетивших Азербайджан, возросло на 36% по сравнению с прошлым годом. Это наглядно отражает развитие наших двусторонних отношений".

