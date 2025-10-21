Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 20:08
Количество малайзийцев, посетивших Азербайджан за январь-сентябрь текущего года, увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает Report, об этом на приеме в Баку по случаю Дня независимости Малайзии заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей:
"Малайзия - одна из стран, поддерживающих территориальную целостность Азербайджана. Сегодня сотрудничество между нашими странами охватывает различные сферы, в том числе торговлю, экономику и туризм.
В январе–сентябре 2025 года число граждан Малайзии, посетивших Азербайджан, возросло на 36% по сравнению с прошлым годом. Это наглядно отражает развитие наших двусторонних отношений".
Последние новости
20:16
Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентовВнешняя политика
20:08
Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящейВнешняя политика
20:00
Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении АджапахянаДругие
19:53
Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образованияНаука и образование
19:52
Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийствеВнутренняя политика
19:48
Фото
Видео
Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"Армия
19:48
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в КазахстанВнешняя политика
19:46
Фото
В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человекаПроисшествия
19:40
Фото