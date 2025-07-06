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Эльчин Амирбеков: Обсуждение текста проекта соглашения по нормализации отношений с Арменией завершено

Эльчин Амирбеков: Обсуждение текста проекта соглашения по нормализации отношений с Арменией завершено Между Азербайджаном и Арменией завершены обсуждения текста проекта мирного соглашения.
Внешняя политика
6 июля 2025 г. 09:25
Эльчин Амирбеков: Обсуждение текста проекта соглашения по нормализации отношений с Арменией завершено

Между Азербайджаном и Арменией завершены обсуждения текста проекта мирного соглашения.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью журналу Mundo Internacional в ходе рабочего визита в Мексику.

Говоря о мирном процессе с Арменией, Амирбеков подчеркнул, что после 30-летнего конфликта появилась историческая возможность для установления прочного и необратимого мира на Южном Кавказе. В то же время он упомянул препятствия, мешающие подписанию соглашения. Среди них — наличие в конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану, что противоречит содержанию и духу мирного договора, а также необходимость упразднения таких утративших значимость структур, как Минская группа.

В интервью он также отметил важность отношений Азербайджана со странами Латинской Америки, назвав Мексику важным партнером. По его словам, визит направлен на укрепление существующего политического диалога между двумя странами.

Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Мексикой имеются широкие возможности для развития сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика, культура, туризм, образование, наука, спорт и сельское хозяйство. На фоне образцовых межпарламентских связей активно развивается сотрудничество между группами дружбы в законодательных органах обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: Ermənistanla normallaşma üçün saziş layihəsinin mətni üzrə müzakirələr tamamlanıb

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