    Эльчин Амирбеков обсудил в Берне углубление сотрудничества Азербайджана и Швейцарии

    Внешняя политика
    04 декабря, 2025
    13:08
    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел в Берне встречи с госсекретарем по иностранным делам Швейцарии Александром Фазелем и председателем комитета по иностранным делам Национального Собрания Швейцарии Лораном Верли и его заместителем Сибель Арслан.

    Как сообщает Report, в ходе встреч стороны подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

    Обе стороны выразили серьезные настрой на дальнейшее углубление практического сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также обоюдную заинтересованность в активизации межпарламентских связей.

    Эльчин Амирбеков также проинформировал собеседников о текущем состоянии и перспективах армяно-азербайджанской нормализации, о конкретных шагах, предпринимаемых азербайджанской стороной для обеспечения устойчивого мира и развития в регионе.

    В этом контексте разъяснено стратегическое значение восстановления транспортных коммуникаций в регионе и усиления транзитного потенциала Южного Кавказа, в первую очередь посредством запуска Зангезурского коридора, включающего в себя "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Амирбеков также выступил с презентацией о геополитической ситуации на Южном Кавказе и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, организованной Политическим клубом Берна - авторитетной платформой, объединяющей влиятельных представителей политической и экономической элиты страны и ответил на вопросы участников.

    Он также подробно проинформировал швейцарских собеседников о разрушении в годы армянской оккупации памятников культурного наследия Азербайджана и широкомасштабной минной проблеме страны, предоставил публикации по этим темам.

