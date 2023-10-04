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Амирбеков: Роспуск незаконного режима в Карабахе устранил камень преткновения на пути к миру в регионе

Амирбеков: Роспуск незаконного режима в Карабахе устранил камень преткновения на пути к миру в регионе Азербайджан и Армения должны немедленно возобновить мирные переговоры.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 19:24
Амирбеков: Роспуск незаконного режима в Карабахе устранил камень преткновения на пути к миру в регионе

Роспуск незаконного режима в Карабахе устранил главный камень преткновения на пути к более широкому миру в регионе.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков заявил, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника института Хадсона Люка Коффи.

"Нужно немедленно возобновить мирные переговоры, возобновить обсуждение вопроса делимитации границ и, конечно, обсудить восстановление коммуникаций. Это три основных направления мирного процесса, которые имеют большие перспективы", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Азербайджан устранил и другое препятствие - незаконное военное присутствие армянских формирований на своей суверенной территории.

Представитель президента Азербайджана отметил, что Азербайджан ведет активный диалог с армянскими жителями Карабахского региона, и планы по реинтеграции охватывают различные сферы, в рамках которых карабахские армяне могли бы воспользоваться своими социальными, экономическими, политическими, культурными и религиозными правами.

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Версия на английском языке Elchin Amirbayov: Azerbaijan and Armenia should immediately restart negotiations on peace agreement 
Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Qarabağdakı qeyri-qanuni rejimin ləğvi regionda daha geniş sülhə gedən əsas maneəni aradan qaldırıb”

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