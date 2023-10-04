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Амирбеков: Армения должна обеспечить безопасное транспортное сообщение по Зангезурскому коридору

Амирбеков: Армения должна обеспечить безопасное транспортное сообщение по Зангезурскому коридору Армения должна предоставить Азербайджану надежные гарантии обеспечения беспрепятственного транспортного передвижения по Зангезурскому коридору между его основной территорией и Нахчываном.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 19:54
Амирбеков: Армения должна обеспечить безопасное транспортное сообщение по Зангезурскому коридору

Армения должна предоставить Азербайджану надежные гарантии обеспечения беспрепятственного транспортного передвижения по Зангезурскому коридору между его основной территорией и Нахчываном.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков заявил, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника института Хадсона Люка Коффи.

"Что касается Зангезурского коридора, то армяне неверно истолковали наше понимание того, что для нас означает этот коридор", - заявил Амирбеков, отметив, что азербайджанская сторона не претендует на эти территории и признает их суверенной территорией Армении.

"Другой вопрос, как они обеспечат его безопасность. Это отдельный вопрос, потому что в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня, безопасность передвижения будет обеспечиваться российскими пограничниками. Теперь, похоже, Армения переосмысливает это обязательство, поскольку их больше не устраивает эта роль, отведенная русским", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə təhlükəsiz nəqliyyat əlaqələrini təmin etməlidir”

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