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    Эльмар Мамедъяров встретился с министрами иностранных дел Сьерра-Леоне и Эритреи

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Алие Кабба и министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом Мохаммедом. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел. 

    На встречах в Нью-Йорке стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами, коснулись поддержки и взаимного сотрудничества в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями касательно вопросов, представляющих интерес по повестке 73-й сессии Генассамблеи ООН. 

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