​Эльмар Мамедъяров обсудил события в Турции с Мевлютом Чавушоглу

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, Э.Мамедъяров выразил обеспокоенность событиями в братской Турции.

Он осудил попытку антиправительственной группы свергнуть избранное народом демократическим путем правительство, подчеркнув, что это недопустимо. Глава МИД выразил поддержку избранному демократическим путем правительству Турции.

Э.Мамедъяров еще раз заявил, что Азербайджан всегда поддерживает Турцию.