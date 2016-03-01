Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом ПАСЕ карабахский конфликт

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсудили пути развития сотрудничества между ПАСЕ и Азербайджаном, отметили важность расширения связей в условиях конструктивного диалога и взаимопонимания между сторонами.

Состоялся обмен мнениями касательно переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Министр заявил о недопустимости попыток изменить признанные государствами на международном уровне границы и довел до внимания тот факт, что вынесение в повестку международных организаций столь чувствительного и серьезного вопроса как нарушение территориальной целостности, является суверенным правом каждого государства.

Напомнив о принятии сопредседателями Минской группы ОБСЕ и международным сообществом решения о недопустимости нынешнего статуса-кво, Э.Мамедъяров заявил о необходимости вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Он добавил, что в результате оккупации более 1 млн. наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, были нарушены их права. Он также подчеркнул, что международные организации должны уделять особое внимание этому вопросу.

Затронув значимость парламентской дипломатии, Э.Мамедъяров заявил о заинтересованности нашей страны в сотрудничестве в данной области.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт отметил успешное сотрудничество Азербайджана с организацией и заявил о наличии перспектив для еще большего развития связей.

На встрече затронули представляющие взаимный интерес региональные и международные вопросы.