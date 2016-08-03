Эльмар Мамедъяров: Азербайджан, как братская страна, всегда находится рядом с Турцией

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджан, как братская страна, всегда находится рядом с Турцией".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, об этом заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Эльмар Мамедъяров еще раз отметил, что попытка переворота, направленная против демократической воли турецкого народа и конституционных основ государства, недопустима.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что высоко ценит поддержку и предпринятые Азербайджаном действия.