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El Espanol: Азербайджан - кавказский друг Европы

El Espanol: Азербайджан - кавказский друг Европы Правительство Азербайджана решительно настроено на то, чтобы его воспринимали как настоящего друга ЕС.
Внешняя политика
28 декабря 2022 г. 15:50
El Espanol: Азербайджан - кавказский друг Европы

Правительство Азербайджана решительно настроено на то, чтобы его воспринимали как настоящего друга Европейского союза.

Как передает Report, об этом говорится в статье издания El Espanol "Чаепитие над минным полем с видом на Иран: поездка в Азербайджан, являющийся кавказским другом ЕС".

Автор статьи, побывав в Азербайджане, рассказал не только о красотах столицы Баку, но и о своих впечатлениях о посещении различных регионов Азербайджана, в том числе освобожденных территорий.

Отмечается, что Баку часто принимает у себя важные международные мероприятия, в том числе "Евровидение" в 2012 году и соревнования Формулы-1.

В статье El Espanol упоминается и значимое событие этого лета: в середине июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку для подписания меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Этот документ предусматривает как минимум удвоение поставок природного газа из Азербайджана в Европу в период до 2027 года.

Автор также посетил Худаферинский мост и своими глазами увидел границу с Ираном. Как заявляет автор, в средние века отношения и торговля активно развивались, но "пятнадцать каменных арок с более чем 800-летней историей - согласно книгам - сегодня ничего не держат". Шаткий мост между двумя странами, как поясняет автор, является наглядным символом того, что "светский Азербайджан и Исламская республика Иран отвернулись друг от друга не только в религиозных и культурных вопросах".

В статье обращается внимание на то, что Азербайджан продолжает сталкиваться с проблемой минной опасности на освобожденных территориях: "По дороге в Карабах все, что мы видим, - это огромное пространство земли, и предупреждающие знаки - с буквами которые мы не понимаем, хотя на рисунках все ясно - и разметки, аккуратно вбитые в землю колья и протянутые между ними предупредительные ленты. Здесь можно наступать, здесь лучше не ходить. Мины противотанковые, и от вас останется только память".

Подробно описывая восстановительные работы в Карабахе, автор отмечает, что "огромные бульдозеры открывают проходы для строящихся автомобильных и железных дорог".

"Перемещенные лица имеют право вернуться на свою землю спустя столько времени, и правительство вкладывает в это большие средства",- отмечается в статье.

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Версия на английском языке El Espanol: Azerbaijan - Caucasian friend of Europe
Версия на азербайджанском языке “El Espanol”: “Azərbaycan Aİ-nin əsl dostu kimi qəbul olunmaqda qərarlıdır”

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