El Espanol: Азербайджан - кавказский друг Европы

Правительство Азербайджана решительно настроено на то, чтобы его воспринимали как настоящего друга ЕС.

Правительство Азербайджана решительно настроено на то, чтобы его воспринимали как настоящего друга Европейского союза.

Как передает Report, об этом говорится в статье издания El Espanol "Чаепитие над минным полем с видом на Иран: поездка в Азербайджан, являющийся кавказским другом ЕС".

Автор статьи, побывав в Азербайджане, рассказал не только о красотах столицы Баку, но и о своих впечатлениях о посещении различных регионов Азербайджана, в том числе освобожденных территорий.

Отмечается, что Баку часто принимает у себя важные международные мероприятия, в том числе "Евровидение" в 2012 году и соревнования Формулы-1.

В статье El Espanol упоминается и значимое событие этого лета: в середине июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку для подписания меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Этот документ предусматривает как минимум удвоение поставок природного газа из Азербайджана в Европу в период до 2027 года.

Автор также посетил Худаферинский мост и своими глазами увидел границу с Ираном. Как заявляет автор, в средние века отношения и торговля активно развивались, но "пятнадцать каменных арок с более чем 800-летней историей - согласно книгам - сегодня ничего не держат". Шаткий мост между двумя странами, как поясняет автор, является наглядным символом того, что "светский Азербайджан и Исламская республика Иран отвернулись друг от друга не только в религиозных и культурных вопросах".

В статье обращается внимание на то, что Азербайджан продолжает сталкиваться с проблемой минной опасности на освобожденных территориях: "По дороге в Карабах все, что мы видим, - это огромное пространство земли, и предупреждающие знаки - с буквами которые мы не понимаем, хотя на рисунках все ясно - и разметки, аккуратно вбитые в землю колья и протянутые между ними предупредительные ленты. Здесь можно наступать, здесь лучше не ходить. Мины противотанковые, и от вас останется только память".

Подробно описывая восстановительные работы в Карабахе, автор отмечает, что "огромные бульдозеры открывают проходы для строящихся автомобильных и железных дорог".

"Перемещенные лица имеют право вернуться на свою землю спустя столько времени, и правительство вкладывает в это большие средства",- отмечается в статье.