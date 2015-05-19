​Экс-президент Латвии: Европа должна работать над урегулированием замороженных конфликтов

Рига. 19 мая. REPORT.AZ/ Хотя в центре политической повестки дня на сегодняшний день находится Украина, Европе необходимо работать и над урегулированием замороженных конфликтов в Грузии, Азербайджане и Молдове.

Как сообщает Report, об этом заявила сегодня бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Украина, конечно, в самом центре – там происходит кровопролитие, произошло грубое нарушение международных законов, но и в других странах – в Грузии, Азербайджане, Молдове – есть утраченные территории, так называемые замороженные конфликты. Европа, чтобы развиваться, должна работать над их разрешением", – заявила журналистам Вайра Вике-Фрайберга.

Отметим, что 19-20 мая в Риге проходит совещание бывших глав государств и правительств ряда европейских стран. Одним из основных обсужденных в ходе встречи вопросов стала ситуация в Украине.