    Экс-премьер Бельгии: Азербайджан заслуживает особого внимания ЕС

    Внешняя политика
    15 марта, 2026
    • 10:01
    Экс-премьер Бельгии: Азербайджан заслуживает особого внимания ЕС

    Азербайджан заслуживает особого внимания ЕС как островок стабильности в регионе, находящегося под давлением.

    Как передает Report, об этом заявил экс-премьер Бельгии Ив Летерм выступая в рамках панельной дискуссии на Бакинском глобальном форуме.

    По его словам, под руководством главы государства Ильхама Алиева страна имеет большие возможности для развития экономики.

    "У Азербайджана наблюдаются впечатляющие достижения за последние 15–20 лет. Мы должны понимать, что внимание Азербайджана нужно заслужить. Мы обязаны уважать Азербайджан как партнера, с которым необходимо вести диалог", - сказал он.

    Летерм подчеркнул, что ЕС следует уважать Азербайджан как партнера, с которым нужно вести диалог.

    "Например, когда мы принимаем резолюции, вмешиваясь во внутренние дела такой страны, как Азербайджан, мы должны понимать, что этим закрываем двери для будущих переговоров", - сказал Летерм .

    Он подчеркнул, что после подобных вмешательств и контрпродуктивно пытаться заключить новые договоренности по энергопоставкам.

    "Мы годами, с одной стороны, поучаем Азербайджан, как вести себя во внутренних делах, а на следующий день приходим и просим: "Не могли бы вы продать нам больше газа?". Это типичное европейское отношение, которое не работает в мире, где интересы значат больше, чем ценности", - подчеркнул экс-премьер Бельгии.

    Ив Летерм Экс-премьер Бельгии Ильхам Алиев Островок стабильности
    Belçikanın sabiq baş naziri: Azərbaycan Aİ-nin xüsusi diqqətinə layiqdir
    Последние новости

    10:01

    Экс-премьер Бельгии: Азербайджан заслуживает особого внимания ЕС

    Внешняя политика
    09:53

    Ив Летерм: Оборона сегодня обходится дороже, чем военная агрессия

    Внешняя политика
    09:37

    Аласдер Росс: Средний коридор превратился в стратегическую артерию евразийской взаимосвязанности

    Другие страны
    09:20

    Кобаяси: Существуют препятствия для отправки кораблей в район Ормузского пролива

    Другие страны
    08:59

    Бекжан Караманов: В Казахстане выявили четыре нарушения в "день тишины" перед референдумом

    В регионе
    08:58

    ЦАХАЛ: За пять часов зафиксированы три ракетных пуска из Ирана по Израилю

    Другие страны
    08:40
    Фото

    Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

    В регионе
    08:22

    Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

    Другие страны
    07:49

    Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей