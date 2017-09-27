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    Экс-президент Болгарии принял участие в презентации фильма о толерантности в Азербайджане

    Посол Азербайджана в Болгарии также приняла участие в презентации© Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyi

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова приняла участие в презентации документального фильма "Гнездо толерантности" ("The nest of tolerance") в Болгарии.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Болгарии, на презентации участвовал также бывший президент Болгарии Петр Стоянов.

    Отметим, что фильм повествует о спасении еврейской общины в Болгарии во время Второй мировой войны и продвижении толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

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