Экс-министр образования Азербайджана призвал создать в вузах факультеты армянского языка

Экс-министр образования Азербайджана Фирудин Джалилов призвал создать в вузах страны факультеты армянского языка и литературы.

Экс-министр образования Азербайджана Фирудин Джалилов призвал создать в вузах страны факультеты армянского языка и литературы.

Как сообщает Report, об этом Джалилов сказал на слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, знания армянского языка необходимы в том числе для решения вопроса возвращения западных азербайджанцев.

"Нам нужны кадры, которые смогут противостоять армянам и вести с ними дискуссии. Армяне знают, изучают и исследуют азербайджанский язык", - сказал он.