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Экс-министр образования Азербайджана призвал создать в вузах факультеты армянского языка

Экс-министр образования Азербайджана призвал создать в вузах факультеты армянского языка Экс-министр образования Азербайджана Фирудин Джалилов призвал создать в вузах страны факультеты армянского языка и литературы.
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 13:08
Экс-министр образования Азербайджана призвал создать в вузах факультеты армянского языка

Экс-министр образования Азербайджана Фирудин Джалилов призвал создать в вузах страны факультеты армянского языка и литературы.

Как сообщает Report, об этом Джалилов сказал на слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, знания армянского языка необходимы в том числе для решения вопроса возвращения западных азербайджанцев.

"Нам нужны кадры, которые смогут противостоять армянам и вести с ними дискуссии. Армяне знают, изучают и исследуют азербайджанский язык", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Firudin Cəlilov: Azərbaycanda erməni dilini, ədəbiyyatını tədris edən fakültə, hətta universitet yaradılmalıdır

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