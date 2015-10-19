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    Египет поблагодарил Азербайджан за поддержку в ходе выборов непостоянных членов Совбеза ООН

    Временный поверенный в делах Египта встретился с главой МИД Азербайджана

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Египет поблагодарил Азербайджан за поддержку стране в ходе выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече временного поверенного в делах Египта в Азербайджане Хайтам Галала с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений, региональные вопросы.

    Отметим, что Египет был избран непостоянным членом Совбеза ООН наряду с Сенегалом, Уругваем, Украиной и Японией в ходе выборов в октябре.

    Азербайджан являлся непостоянным членом СБ ООН в 2012-2013 гг.

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