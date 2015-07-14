Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана готовит предложения для упрощения визового режима для въезда в страну.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

В министерстве сообщили, что в связи с исполнением поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева, который он дал на заседании кабинета министров, посвященном итогам первого полугодия 2015 года и предстоящим задачам, МИД вместе с другими соответствующими министерствами и государственными учреждениями, привлеченными к процессу визового оформления, в ближайшие дни представит предложения по усовершенствованию визовой подсистемы межведомственной автоматизированной поисковой системы “Въезд-выезд и регистрация", расширению применения электронных услуг и уменьшения сроков рассмотрения визовых запросов: "На основании распоряжения президента Азербайджана от 20 ноября 2014 года № 882 относительно дополнительных мер в сфере усовершенствования процесса выдачи виз, функционирует рабочая группа с участием соответствующих министерств и госструктур. Состоялось 4 заседания рабочей группы. В настоящее время в дипломатических представительствах осуществляется процесс установки нового оборудования в связи с визовой системой".