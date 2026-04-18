    18 апреля, 2026
    Euronews: Джорджа Мелони посетит Азербайджан для укрепления энергетических связей

    Премьер-министр Италии посетит Азербайджан в ближайшие недели для продолжения политического диалога и укрепления энергетического сотрудничества между Римом и Баку.

    Как передает Report, об этом говорится в статье Euronews.

    Отмечается, что визит Мелони в Азербайджан, который ожидается в мае-июне, станет очередным шагом на пути к укреплению двустороннего взаимодействия.

    "Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) остаются ключевой опорой отношений между Римом и Баку", - отмечается в материале.

    TAP является частью более широкого Южного газового коридора, связывающего Каспийский регион с Европой.

    Управляющий директор TAP Лука Скьеппати отмечает, что с начала коммерческой эксплуатации трубопровода в Италию было поставлено более 47,5 млрд кубометров природного газа.

    "По TAP в Европу в целом было поставлено 57 млрд кубометров газа, что способствует диверсификации маршрутов поставок и устойчивости европейской энергосистемы", - отметил он.

    Он также отметил, что Италия является основным пунктом назначения для азербайджанского газа, транспортируемого через TAP, и ключевой точкой для дальнейших поставок на европейский рынок.

    На долю TAP пришлось около 16,5% общего импорта газа Италией в 2025 году. Скьеппати подчеркнул, что основой энергетического сотрудничества двух стран является надежность поставок.

    "Двусторонние контакты на высшем уровне между Италией и Азербайджаном предоставляют возможность подтвердить давнее сотрудничество в энергетическом секторе и стратегическую важность Южного газового коридора", - сказал Скьеппати.

    Научный сотрудник аналитического центра им. Топчубашова Симона Скотти сообщила Euronews, что визит стал бы продолжением предыдущих двусторонних и многосторонних обменов, включая участие в COP29 и более ранние официальные визиты.

    Она добавила, что, хотя повестка дня пока не подтверждена, энергетическое сотрудничество, вероятно, останется важной составляющей расширяющихся связей наряду с другими направлениями экономического и политического сотрудничества.

    "В настоящее время Италия является ведущим торговым партнером Азербайджана, при этом сотрудничество охватывает энергетику и расширяется на такие сектора, как оборона и авиация, что отражает постепенную диверсификацию двусторонних связей в последние годы", - отметила Скотти.

    Джорджа Мелони Визит в Азербайджан Италия Трансадриатический газопровод (TAP) Лука Скьеппати Энергетическое сотрудничество
    "Euronews": Ciorcia Meloni enerji əlaqələrini gücləndirmək üçün Azərbaycana səfər edəcək
    Euronews: Meloni to visit Azerbaijan to boost energy ties

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей