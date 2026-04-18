Euronews: Джорджа Мелони посетит Азербайджан для укрепления энергетических связей

Премьер-министр Италии посетит Азербайджан в ближайшие недели для продолжения политического диалога и укрепления энергетического сотрудничества между Римом и Баку.

Отмечается, что визит Мелони в Азербайджан, который ожидается в мае-июне, станет очередным шагом на пути к укреплению двустороннего взаимодействия.

"Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) остаются ключевой опорой отношений между Римом и Баку", - отмечается в материале.

TAP является частью более широкого Южного газового коридора, связывающего Каспийский регион с Европой.

Управляющий директор TAP Лука Скьеппати отмечает, что с начала коммерческой эксплуатации трубопровода в Италию было поставлено более 47,5 млрд кубометров природного газа.

"По TAP в Европу в целом было поставлено 57 млрд кубометров газа, что способствует диверсификации маршрутов поставок и устойчивости европейской энергосистемы", - отметил он.

Он также отметил, что Италия является основным пунктом назначения для азербайджанского газа, транспортируемого через TAP, и ключевой точкой для дальнейших поставок на европейский рынок.

На долю TAP пришлось около 16,5% общего импорта газа Италией в 2025 году. Скьеппати подчеркнул, что основой энергетического сотрудничества двух стран является надежность поставок.

"Двусторонние контакты на высшем уровне между Италией и Азербайджаном предоставляют возможность подтвердить давнее сотрудничество в энергетическом секторе и стратегическую важность Южного газового коридора", - сказал Скьеппати.

Научный сотрудник аналитического центра им. Топчубашова Симона Скотти сообщила Euronews, что визит стал бы продолжением предыдущих двусторонних и многосторонних обменов, включая участие в COP29 и более ранние официальные визиты.

Она добавила, что, хотя повестка дня пока не подтверждена, энергетическое сотрудничество, вероятно, останется важной составляющей расширяющихся связей наряду с другими направлениями экономического и политического сотрудничества.

"В настоящее время Италия является ведущим торговым партнером Азербайджана, при этом сотрудничество охватывает энергетику и расширяется на такие сектора, как оборона и авиация, что отражает постепенную диверсификацию двусторонних связей в последние годы", - отметила Скотти.