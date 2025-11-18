Джон Хербст: Улучшение отношений США с Азербайджаном и Арменией укрепляет региональные связи

Укрепление отношений США с Азербайджаном и Арменией способствует развитию регионального взаимодействия.

Как передает Report, об этом заявил старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

По его словам, Совместное заявление, подписанное 8 августа в Вашингтоне, создает условия для взаимных уступок и продвижения интересов как Баку, так и Еревана.

"Сегодня администрация Трампа серьезно сосредоточена на Южном Кавказе и Центральной Азии. В Вашингтоне работают над укреплением отношений как с Азербайджаном, так и с Арменией. Это способствует развитию региональных связей, экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности", - отметил Хербст.

Он также подчеркнул важность нормализации отношений между Турцией и Арменией для стабильности всего региона.