Джин Бадершнайдер: Азербайджан способен стать площадкой для глобального сотрудничества

Азербайджан может сыграть важную роль в формировании гибких форм международного сотрудничества и объединении стран для реагирования на глобальные вызовы.

Как сообщает Report, об этом заявила бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер на пресс-конференции в Баку.

По ее словам, Азербайджан способен выступить площадкой для формирования коалиций государств, готовых совместно действовать для урегулирования сложившейся международной ситуации.

Бадершнайдер также подчеркнула важную транзитную роль страны. "То, что вы видите, - это огромное количество самолетов, пролетающих через Азербайджан как через безопасное место для транзита с Востока на Запад", - сказала она.