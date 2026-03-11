Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Джин Бадершнайдер: Азербайджан способен стать площадкой для глобального сотрудничества

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 15:39
    Джин Бадершнайдер: Азербайджан способен стать площадкой для глобального сотрудничества

    Азербайджан может сыграть важную роль в формировании гибких форм международного сотрудничества и объединении стран для реагирования на глобальные вызовы.

    Как сообщает Report, об этом заявила бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер на пресс-конференции в Баку.

    По ее словам, Азербайджан способен выступить площадкой для формирования коалиций государств, готовых совместно действовать для урегулирования сложившейся международной ситуации.

    Бадершнайдер также подчеркнула важную транзитную роль страны. "То, что вы видите, - это огромное количество самолетов, пролетающих через Азербайджан как через безопасное место для транзита с Востока на Запад", - сказала она.

    Cin Baderşnayder: Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlıqda mühüm rol oynaya bilər
    Jean Baderschneider: Azerbaijan capable of becoming platform for global cooperation
