Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Тегераном, а также региональные вопросы.

Джалалзаде предоставил подробную информацию о недавней напряженности в Иране и текущей ситуации. Министр Байрамов, в свою очередь, подчеркнул важность стабильности в Иране и выразил соболезнования семьям погибших в этих событиях.

Было отмечено, что контакты между президентами стран, взаимные визиты, в том числе существующий политический диалог, важны для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, а обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, способствует расширению сотрудничества. С удовлетворением была отмечена работа Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Обсуждая перспективы сотрудничества в сферах транспорта и коммуникаций, стороны подчеркнули, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, играют важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через наш регион.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.