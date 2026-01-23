Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Ирана

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 14:27
    Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел Ирана

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    В ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Тегераном, а также региональные вопросы.

    Джалалзаде предоставил подробную информацию о недавней напряженности в Иране и текущей ситуации. Министр Байрамов, в свою очередь, подчеркнул важность стабильности в Иране и выразил соболезнования семьям погибших в этих событиях.

    Было отмечено, что контакты между президентами стран, взаимные визиты, в том числе существующий политический диалог, важны для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, а обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, способствует расширению сотрудничества. С удовлетворением была отмечена работа Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

    Обсуждая перспективы сотрудничества в сферах транспорта и коммуникаций, стороны подчеркнули, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, играют важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через наш регион.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов МИД Азербайджана Вахид Джалалзаде региональное сотрудничество Протесты в Иране
