    Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 21:28
    Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в столице Таджикистана Душанбе.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

    Глава МИД, подчеркнув приверженность Азербайджана культурной дипломатии, проинформировал участников встречи об успешной организации III Игр СНГ, прошедших в Азербайджане 28 сентября - 8 октября, и выразил благодарность за поддержку кандидатуры Лачына в качестве культурной столицы СНГ в 2025 году.

    Касаясь вызовов безопасности, министр указал на необходимость скоординированных усилий для борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью.

    Говоря о 40-й годовщине Чернобыльской трагедии, Дж. Байрамов напомнил о ее долгосрочных гуманитарных и экологических последствиях и почтил память людей, потерявших жизни, в том числе спасателей, включая граждан Азербайджана, участвовавших в ликвидации последствий аварии.

    Министр подчеркнул, что Азербайджан уделяет внимание расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества с партнерами по СНГ, отметив стабильный рост в торговле как показатель позитивной динамики.

    Глава МИД вновь подтвердил приверженность Азербайджана укреплению доверия и продвижению конструктивного диалога в рамках Содружества.

