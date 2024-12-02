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Джейхун Байрамов поздравил новоназначенную грузинскую коллегу

Джейхун Байрамов поздравил новоназначенную грузинскую коллегу Джейхун Байрамов поздравил новоназначенного грузинского коллегу
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 19:49
Джейхун Байрамов поздравил новоназначенную грузинскую коллегу

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на пост министра иностранных дел в новом правительстве Грузии, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние дружественных и стратегических отношений между странами, а также планы и перспективы их дальнейшего развития.

Было отмечено, что политический диалог на высоком уровне, интенсивные визиты и механизм политических консультаций способствуют укреплению стратегического партнерства.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и сотрудничеству в рамках международных организаций.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.

Байрамов также провел телефонный разговор с бывшим министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Министр выразил благодарность Дарчиашвили за усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в период его работы на посту министра иностранных дел Грузии.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov congratulates new Georgian FM
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov yeni təyin olunmuş gürcü həmkarını təbrik edib

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