Джейхун Байрамов поздравил новоназначенную грузинскую коллегу

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на пост министра иностранных дел в новом правительстве Грузии, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние дружественных и стратегических отношений между странами, а также планы и перспективы их дальнейшего развития.
Было отмечено, что политический диалог на высоком уровне, интенсивные визиты и механизм политических консультаций способствуют укреплению стратегического партнерства.
Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и сотрудничеству в рамках международных организаций.
Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.
Байрамов также провел телефонный разговор с бывшим министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Министр выразил благодарность Дарчиашвили за усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в период его работы на посту министра иностранных дел Грузии.