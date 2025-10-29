Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Узбекистан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 октября отправился с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​МИД Азербайджана.

В рамках визита 30-31 октября Дж.Байрамов примет участие и выступит на 43-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также проведет ряд двусторонних встреч на высоком уровне.