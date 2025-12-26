Джейхун Байрамов: Обвинения Европарламента в отношении Азербайджана не подкреплены фактами

Деятельность Европейского парламента в отношении Азербайджана расценивается как несправедливая и основанная на обвинениях, не подкрепленных реальными фактами.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что в Европарламенте были приняты резолюции, направленные против Азербайджана:

"Если говорить об отношениях между Европой и Азербайджаном, то существует множество организаций. Я бы отметил Европейский парламент и ПАСЕ как организации, формирующие негативную повестку дня. Милли Меджлис Азербайджана отреагировал на последнюю резолюцию Европарламента".

Вместе с тем министр отметил, что ряд организаций Евросоюза заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном:

"Мы незамедлительно отреагировали на это. Если в результате этой кампании они скорректируют свои намерения и если произойдет застой в каком-либо сотрудничестве, мы ничего не сможем сделать. Если есть интерес к открытому сотрудничеству, мы его продолжим", - сказал он.