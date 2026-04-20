Байрамов обсудил с лаосским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его лаосский коллега Тхонгсаван Фомвихан обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, транспортной, логистической и других областях.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в данном контексте подчеркнута важность Среднего коридора.

В ходе встречи министры с удовлетворением упомянули первые политические консультации Азербайджана и Лаоса, а также празднование 30-летия установления дипломатических отношений.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, обсудили перспективы сотрудничества в рамках международных организаций, включая Движение неприсоединения и АСЕАН.

Фомвихан отметил важность сотрудничества в сфере образования, напомнив о деятельности Ассоциации дружбы Азербайджан-Лаос, куда входят лаосцы, обучавшиеся в Баку.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим лаосским коллегой Тхонгсаваном Фомвиханом перспективы укрепления двустороннего сотрудничества на полях 82-й сессии ЭСКАТО ООН.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в "Х".

"Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, углубления политического диалога и расширения взаимодействия в рамках многосторонних платформ. Была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему развитию отношений между двумя странами и изучению новых направлений партнерства", - сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.