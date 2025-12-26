Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Байрамов заявил о завершении процесса ликвидации "Русского дома"

    Внешняя политика
    26 декабря, 2025
    16:01
    Байрамов заявил о завершении процесса ликвидации Русского дома

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал новости о возможности возобновления деятельности "Русского дома" в Баку, заявив, что решение о его закрытии было окончательным и уже полностью реализовано.

    Как сообщает Report, об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос журналиста о недавних заявлениях представителя МИД РФ Михаила Калугина касательно возможности диалога между Баку и Москвой по данному вопросу.

    Байрамов напомнил, что "Русский дом" осуществлял деятельность в Азербайджане без необходимой регистрации, имели место многочисленные нарушения местного законодательства. Он также напомнил, что руководство структуры неоднократно уведомляли о необходимости соблюдения всех правил и устранения нарушений.

    "Это и послужило причиной решения о закрытии "Русского дома". Решение принято и исполнено. Все подобные структуры в стране должны действовать строго в соответствии с законодательством Азербайджана. Иной порядок недопустим", - подчеркнул министр.

    Он также подчеркнул, что последние контакты с российской стороной по вопросу "Русского дома" состоялись несколько недель назад, и на тот момент оставались отдельные технические вопросы, связанные с процедурой ликвидации.

    "Российская сторона назначила ликвидаторов. По имеющейся у меня информации, на сегодняшний день нерешенных вопросов не осталось, процесс ликвидации полностью завершен", - заявил Байрамов.

