Джейхун Байрамов: Ильхам Алиев настоял на добавлении трех пунктов в трехстороннее заявление

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов раскрыл несколько деталей, касающихся процесса подготовки Трёхстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Арменией и Россией в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

Как передает Report, в интервью телеканалу İTV Джейхун Байрамов сообщил, что президент Азербайджана в ходе переговоров настоял на включении в документ пунктов о конкретных сроках вывода с трёх районов - Лачына, Кельбаджара и Агдама, о временном характере Трёхстороннего заявления (было принято решение не продлевать его на последующие пять лет), а также о синхронном выполнении требований - вводе российских миротворцев на территорию и одновременном выводе армянских вооружённых формирований.

"Там было специально употреблено слово "армянский", чтобы потом с нами не играли словами. На этом основании мы впоследствии открыто и убедительно доказали, что они нарушили Трёхстороннее заявление", - сказал министр.

Министр считает, что на момент завершения войны подписание Трёхстороннего заявления было самым правильным выбором:

"Потому что без этого мы могли бы столкнуться с совершенно иными сценариями. Например, Кельбаджар и Лачин можно было бы защищать напрямую с территории Армении, так как это приграничные районы, и при их освобождении могли пострадать гражданские лица. Армения является членом ОДКБ. Если бы мы освобождали эти территории силой, то понесли бы серьёзные потери. Если бы мы не согласились на размещение миротворцев, мы могли бы столкнуться с крайне опасными обвинениями на международной арене. Для того времени трёхстороннее заявление было самым правильным решением".