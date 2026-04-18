Байрамов и Гроно обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
- 18 апреля, 2026
- 20:55
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.
Как сообщает Report, это следует из заявления на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения диалога и сотрудничества в регионе, уделив особое внимание процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном", - отмечается в сообщении.
Было подчеркнуто значение продолжения дипломатических контактов, достигнутого прогресса в мирных переговорах, а также необходимость сохранения динамики на пути к всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению.
Кроме того, стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в сферах энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности и экономического партнерства, а также подчеркнули важность поддержания устойчивых контактов.