Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен добрососедству со всеми странами СНГ

Азербайджан остается приверженным принципам добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами СНГ.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом заявил глава ведомства Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Туркменистане.

Министр пожелал главе МИД Узбекистана Бахтиёру Саидову успехов в связи с предстоящим председательством его страны в Содружестве. Он также выразил готовность азербайджанской стороны оказать необходимую поддержку в решении поставленных задач.

В своем выступлении Байрамов подчеркнул, что на фоне растущей глобальной напряженности особое значение приобретает соблюдение основополагающих норм и принципов международного права. По его словам, сотрудничество между странами на основе взаимного уважения и учета интересов является важным фактором региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.

Отметив 35-летие создания СНГ и 20-летие Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, министр подчеркнул роль Содружества как платформы для равноправного диалога и многостороннего взаимодействия.

Байрамов также обратил внимание на важное место гуманитарного сотрудничества в повестке СНГ и значение Плана приоритетных мероприятий на 2027-2028 годы, включающего более 200 мероприятий.

Он отметил, что прошедшие в Азербайджане III Игры СНГ и мероприятия в Лачыне в рамках статуса "Культурная столица СНГ 2025 года" внесли значительный вклад в сотрудничество в сферах культуры, молодежи и спорта на пространстве Содружества.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию торгово-экономического и транспортного взаимодействия с государствами СНГ.

Байрамов указал на положительную динамику товарооборота. Он также отметил последовательное развитие международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, портовой и железнодорожной инфраструктуры благодаря выгодному географическому положению Азербайджана и крупномасштабным инвестициям в инфраструктуру.

По его словам, эти шаги помогут в полной мере реализовать транзитный и экономический потенциал региона.

В рамках заседания состоялся обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Участники также рассмотрели проекты решений, которые планируется принять на уровне глав государств и правительств.