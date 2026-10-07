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    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен добрососедству со всеми странами СНГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 17:15
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен добрососедству со всеми странами СНГ

    Азербайджан остается приверженным принципам добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами СНГ.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом заявил глава ведомства Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Туркменистане.

    Министр пожелал главе МИД Узбекистана Бахтиёру Саидову успехов в связи с предстоящим председательством его страны в Содружестве. Он также выразил готовность азербайджанской стороны оказать необходимую поддержку в решении поставленных задач.

    В своем выступлении Байрамов подчеркнул, что на фоне растущей глобальной напряженности особое значение приобретает соблюдение основополагающих норм и принципов международного права. По его словам, сотрудничество между странами на основе взаимного уважения и учета интересов является важным фактором региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.

    Отметив 35-летие создания СНГ и 20-летие Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, министр подчеркнул роль Содружества как платформы для равноправного диалога и многостороннего взаимодействия.

    Байрамов также обратил внимание на важное место гуманитарного сотрудничества в повестке СНГ и значение Плана приоритетных мероприятий на 2027-2028 годы, включающего более 200 мероприятий.

    Он отметил, что прошедшие в Азербайджане III Игры СНГ и мероприятия в Лачыне в рамках статуса "Культурная столица СНГ 2025 года" внесли значительный вклад в сотрудничество в сферах культуры, молодежи и спорта на пространстве Содружества.

    Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию торгово-экономического и транспортного взаимодействия с государствами СНГ.

    Байрамов указал на положительную динамику товарооборота. Он также отметил последовательное развитие международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, портовой и железнодорожной инфраструктуры благодаря выгодному географическому положению Азербайджана и крупномасштабным инвестициям в инфраструктуру.

    По его словам, эти шаги помогут в полной мере реализовать транзитный и экономический потенциал региона.

    В рамках заседания состоялся обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Участники также рассмотрели проекты решений, которые планируется принять на уровне глав государств и правительств.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Содружество независимых государств (СНГ) Джейхун Байрамов Транспортный коридор Север-Юг МИД Узбекистана
    Фото
    Ceyhun Bayramov: Qlobal gərginlik fonunda ölkələrarası əməkdaşlıq təhlükəsizlik üçün mühüm amildir
    Bayramov: Azerbaijan remains committed to good-neighborly ties with CIS states
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    44 - Tezliklə

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