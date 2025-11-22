Джафар Гусейнзаде: Инициатива "Мост мира" направлена на продвижение мирной повестки между Баку и Ереваном
- 22 ноября, 2025
- 20:21
Встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении знаменует переход от межгосударственной дипломатии к общественному диалогу с целью продвижения мирной повестки между двумя странами.
Как сообщает Report, об этом написал представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде в соцсети X.
"Представители армянского гражданского общества посетили Баку в рамках Инициативы "Мост мира". Это событие знаменует новый этап в мирном процессе с непосредственным участием гражданского общества в двустороннем диалоге. В ходе визита обсуждалось налаживание взаимопонимания и перспективы реализации совместных проектов, были достигнуты договоренности об укреплении сотрудничества в сфере медиа и установлении прямых контактов между экспертами", - отметил он.
Отметим, что 21-22 ноября в рамках Инициативы "Мост мира" группа представителей гражданского общества Армении находилась с визитом в Азербайджане.
Armenian civil society members visited Baku as part of the Azerbaijan-Armenian "Bridge of Peace" Initiative, a development that marks a new phase in the peace process by directly involving civil society in bilateral dialogue. The visit included discussions on advancing mutual… pic.twitter.com/iXYQFILeEF— Jafar Huseynzada 🇦🇿 (@JafarHuseynzade) November 22, 2025