    Джафар Гусейнзаде: Инициатива "Мост мира" направлена на продвижение мирной повестки между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 22 ноября, 2025
    • 20:21
    Джафар Гусейнзаде: Инициатива Мост мира направлена на продвижение мирной повестки между Баку и Ереваном

    Встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении знаменует переход от межгосударственной дипломатии к общественному диалогу с целью продвижения мирной повестки между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом написал представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде в соцсети X.

    "Представители армянского гражданского общества посетили Баку в рамках Инициативы "Мост мира". Это событие знаменует новый этап в мирном процессе с непосредственным участием гражданского общества в двустороннем диалоге. В ходе визита обсуждалось налаживание взаимопонимания и перспективы реализации совместных проектов, были достигнуты договоренности об укреплении сотрудничества в сфере медиа и установлении прямых контактов между экспертами", - отметил он.

    Отметим, что 21-22 ноября в рамках Инициативы "Мост мира" группа представителей гражданского общества Армении находилась с визитом в Азербайджане.

    Cəfər Hüseynzadə: Azərbaycan-Ermənistan "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü iki ölkə arasında barışığın təşviqinə yönəlib

