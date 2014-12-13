Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Докладчик ПАСЕ Милица Маркович посетит Азербайджан 15-18 декабря. Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, в ходе визита докладчик посетит различные города Азербайджана в контексте подготовки доклада на тему "Жители приграничных регионов Азербайджана намеренно лишены воды".

Напомним, депутат из Боснии и Герцеговины Милица Маркович была назначена докладчиком по вопросу Сарсангского водохранилища, находящегося на оккупированной территории, в ходе заседания Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и продолжительному развитию в мае этого года.