Договор между Азербайджаном и Казахстаном о передаче осужденных к лишению свободы вступит в силу с января

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев встретился с послом Азербайджана в Казахстане Рашадом Маммадовым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана, в ходе встречи состоялся обмен грамотами о ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания от 10 июня 1997 года, подписанного в Астане 7 августа 2007 года и ратифицированного 26 декабря 2013 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи указанного договора, протокол вступает в силу через 30 дней после обмена договаривающимися сторонами ратификационными грамотами, то есть 12 января 2018 года.

За весомый вклад в укрепление двусторонних отношений Г. Койшыбаев вручил Р. Маммадову памятную медаль "25 лет дипломатической службе Республики Казахстан" в соответствии с приказом министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова.