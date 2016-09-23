Директор департамента по Евразии: Израиль и Азербайджан имеют очень тесные отношения

Тель-Авив. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Наши отношения уникальны. Если оглянуться на три года назад, то можно увидеть развитие наших политических отношений".

Как сообщает Report, об этом группе азербайджанских журналистов заявил директор департамента по Евразии МИД Израиля, экс-посол в Баку Рафаэль Харпаз.

По его словам, руководство двух стран имеет тесные отношения, "мы хорошо друг друга понимаем". Р. Харпаз также отметил, что и Азербайджан, и Израиль, расположены в сложных регионах, что также является важным элементом во взаимоотношениях.Он также подчеркнул, что Израиль заинтересован в визите премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Азербайджан.

Говоря об экономических отношениях, Р.Харпаз отметил, что израильская экономика очень сильна, стартапы этой страны известны по всему миру, в связи с чем многие израильские компании ищут новые рынки, такие как Кавказ и Евразия.

Р.Харпаз также затронул сотрудничество в области энергетики. Он отметил, что Израиль заинтересован в опыте Азербайджана касательно разработки газовых месторождений.