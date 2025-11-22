Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Директор Бакинского аналитического центра: Главное в инициативе "Мост мира" — непрерывность

    Внешняя политика
    • 22 ноября, 2025
    • 23:01
    Приезд в Баку делегации с противоположной стороны через месяц после визита представителей азербайджанского гражданского общества в Армению важен с точки зрения непрерывности процесса примирения.

    Об этом заявил Report директор Бакинского аналитического центра имени Топчубашова, политический обозреватель Русиф Гусейнов, который принимал участие во встрече с группой армянских общественников, посетивших Баку 21-22 ноября в рамках инициативы "Мост мира".

    По его словам, важным моментом здесь является обеспечение непрерывности, не делая длительных пауз:

    "Естественно, как и в прошлый раз, между двумя группами состоялись обсуждения, и одним из наших главных успехов стал выбор названия для инициативы. Тот факт, что инициатива была названа "Мост мира" свидетельствует о нашем серьезном намерении и цели сохранить непрерывность процесса".

    Р. Гусейнов отметил, что на встрече был проведен обмен мнениями по нескольким направлениям.

    "Понятно, что правительства, представляющие два государства, в целом определяют мирный процесс и повестку дня, в этих рамках мы обсудили, какую работу могут проделать наши группы - следует учитывать, что члены этих групп представляют различные секторы. В частности, мы говорили о конкретных идеях и будущих краткосрочных и среднесрочных проектах между аналитическими центрами, медиа-организациями и другими секторами, составляющими гражданское общество. В целом встреча была очень успешной и конструктивной. Надеюсь, что в предстоящий период в результате наших встреч мы сможем проделать конкретную работу", - заключил эксперт.

    Напомним, что в рамках Инициативы "Мост мира" 21-22 ноября состоялся визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан.

    В ходе встречи между общественниками двух стран в рамках визита были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Баку и Ереваном, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.

    Bakı Analitik Mərkəzinin direktoru: "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsündə vacib olan dayanıqlılığı təmin etməkdir

