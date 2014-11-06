Дипмиссия: Посол Грузии в Азербайджане продолжает свою работу

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе не подавал в отставку и продолжает свою работу. Об этом Report сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане.

"Информация о том, что послы Грузии в ряде стран подали в отставку не соответствует действительности", - заявили в посольстве.

В посольстве также опровергли информацию грузинских СМИ, о том, что вместе с главой МИД Грузии Майей Панджикидзе, которая накануне объявила об уходе в отставку, со своих постов также ушли все ее заместители: "Эта неточная информация, один из ее заместителей продолжает работу", - заявили в посольстве.

Отметим, что 5 ноября рядом грузинскими СМИ была распространена информация о том, что послы Грузии в ряде стран объявили об уходе со своих постов.